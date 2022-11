Nkunku é atacante do RB Leipzig e da seleção francesa - FOTO: BERTRAND GUAY / AFP

Publicado 15/11/2022 19:57

A França tem mais uma baixa por lesão confirmada para a Copa do Mundo do Catar. Na noite desta terça-feira, a Federação Francesa de Futebol confirmou que Nkunku sofreu uma entorse no joelho esquerdo e ficará de fora da competição.

A lesão aconteceu durante o treino de hoje. O atacante levou a pior numa divida com Camavinga e deixou o campo mancando. Após passar por exames, a entorse foi confirmada. Abaixo, veja o momento em que Nkunku se machuou:

Nkunku contraint de quitter l'entrainement des Bleus en boitant. pic.twitter.com/yJrL7yHP65 — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2022

Vale destacar que a seleção francesa tem sofrido com lesões para esta Copa do Mundo. Jogadores importantes como Kimpembe, Pogba e Kanté também serão desfalques no Mundial do Catar por causa de problemas físicos.

Em tempo: a França está no Grupo D da Copa, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia dos franceses acontece no dia 22 de novembro, às 16h (de Brasília), contra a Austrália no Al Janoub Stadium.