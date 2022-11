Casimiro Miguel - Arquivo Pessoal

Casimiro MiguelArquivo Pessoal

Publicado 16/11/2022 15:30

Rio - Casimiro irá transmitir 22 partidas da Copa do Mundo, incluindo todas do Brasil, abertura, semifinais e final, que será realizada no dia 18 de dezembro. Nesta quarta-feira foi divulgado os integrantes que farão parte da equipe do streamer para a transmissão dos jogos.



Entre eles, estarão ex-jogadores da Seleção Brasileira e que fizeram sucesso com a amarelinha, como o lateral Marcelo e o campeão mundial em 2002, Edmilson.

As transmissões serão realizadas na 'CazéTV', no Youtube, e gratuitas para quem quiser usufruir do conteúdo. Além das partidas ao vivo, haverá highlights (melhores momentos) de todos os jogos da Copa.

Veja abaixo os integrantes da 'CazéTV':



No Brasil:



Luis Felipe Freitas (narrador)

Juninho Pernambucano (ex-jogador)

Marcelo (ex-jogador)

Edmilson (ex-jogador)

Emerson (ex-jogador)

Gilberto (ex-jogador)

Júnior Baiano (ex-jogador)

Guilherme Beltrão (streamer)

Bronx (streamer)

Maciel (streamer)

Pig (streamer)

Italo Sena (youtuber)



No Catar:



Isabella Pagliari (repórter)

André Hernan (repórter)

Alexandre Oliveira (repórter)

Rafael Morientes (repórter)

Jackson Pinheiro (repórter)

Alan 'Estagiário' (streamer)

Diogo Defante (streamer).



Confira as partidas que serão transmitidas no canal do Casimiro:



20/11 - domingo - 13h - Catar x Equador

21/11 - segunda - 13h - Holanda x Senegal

22/11 - terça - 16h - França x Austrália

23/11 - quarta - 13h - Espanha x Costa Rica

24/11 - quinta - 16h - Brasil x Sérvia

25/11 - sexta - 16h - Inglaterra x Estados Unidos

26/11 - sábado - 16h - Argentina x México

27/11 - domingo - 16h - Espanha x Alemanha

28/11 - segunda - 13h - Brasil x Suíça