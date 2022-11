Vini Jr. é um dos destaques da Seleção na Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/11/2022 14:32

Em estudo publicado pelo Observatório do Futebol (CIES Football Observatory), a seleção brasileira é a segunda mais valiosa da Copa do Mundo, em 1,45 bilhão de euros (cerca de R$ 8,07 bilhões). E quem contribui para esse número é Vini Jr., considerado o segundo mais caro do torneio, que terá 831 jogadores, totalizando 15 bilhões de euros (R$ 83,49 bilhões).



O atacante do Real Madrid foi avaliado em 201 milhões de euros (R$ 1,11 bilhão), ficando atrás apenas de Bellingham, da Inglaterra, com 202 milhões de euros (R$ 1,12 bilhão), e logo na frente do francês Mbappé, que tem 185 milhões de euros (R$ 1,02 bilhão).



Pelo estudo, Vini Jr. é mais valioso do que 12 seleções que disputarão a Copa do Mundo, à frente de México, Equador, Camarões, País de Gales, entre outros.



A seleção mais valiosa é a inglesa, com 1,49 bilhão de euros (R$ 8,29 bilhões). Já a Costa Rica é a que tem menor valor somando todos os jogadores: 23 milhões de euros (R$ 128 milhões).