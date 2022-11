Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembro - Fabrice Coffrini/AFP

Publicado 16/11/2022 14:32

Após ser internado com Covid-19, Galvão Bueno recebeu alta do hospital . No entanto, ele não narrará a partida de abertura da Copa do Mundo do Catar. Isso porque ele ainda aguarda um teste negativo para poder viajar ao país do Oriente Médio.