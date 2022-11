Galvão Bueno está apenas esperando o resultado do teste de covid-19 dar negativo para sair do hospital - Reprodução Internet

Publicado 16/11/2022 08:23 | Atualizado 16/11/2022 08:28

Rio - O locutor esportivo Galvão Bueno, de 72 anos, recebeu alta, nesta terça-feira, após ser diagnosticado com covid-19. O veterano está internado em um hospital de São Paulo para se recuperar a tempo da Copa do Mundo do Catar. Apesar da alta, ele contou que ainda está local aguardando apenas o resultando "negativo" do teste.

"Cada dia mais em forma! Já com alta médica. Só esperando o teste dar negativo!", escreveu Galvão na legenda de um vídeo postado em seu perfil no Instagram. Nas imagens, o locutor aparece fazendo exercícios físicos no hospital.

Esta será a despedida de Galvão Bueno das narrações em Copas do Mundo. Ele estreou em 1974, na Alemanha, quando fez a narração ainda do Brasil. A partir de 1978, na Argentina, o locutor sempre esteve presente nos países que sediavam a competição. Desde sua estreia até este ano, Galvão Bueno acumula 13 Copas em sua carreira.