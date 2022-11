Maria Lina - Reprodução/Instagram

Maria Lina Reprodução/Instagram

Publicado 16/11/2022 15:52 | Atualizado 16/11/2022 16:08

Rio - Maria Lina abriu a caixinha de perguntas do Instagram e rebateu alguns internautas que insinuaram que ela tentou aplicar um golpe ao engravidar de Whindersson Nunes. João Miguel, filho da influenciadora e do humorista, morreu em maio de 2021 após chegar ao mundo por meio de um parto prematuro.

fotogaleria "Dois anos que eu escuto que minha gravidez 100% PLANEJADA foi um golpe. Eu não tenho mágoa, eu tenho nojo de quem usa meu maior sonho para me ofender", desabafou.

A influenciadora de 24 anos ainda comentou todos os problemas que precisou enfrentar durante a gestação. "Gente, final do ano agora vai fazer 2 anos da minha gravidez. Um ano do [parto do] meu filho. Passei por uma gravidez cheia de energia negativa, fui xingada de tudo o que podem imaginar: interesseira, golpista, sem vergonha, safada. O parto foi muito traumático, como vocês acompanharam muito de perto. Ainda assim, depois de tanto tempo, depois de eu ter seguido minha vida, depois de ele ter seguido a vida dele, depois de a gente ter sofrido tanto com esse assunto, ainda assim eu, como mulher e como mãe, de tudo o que passei, ainda assim vem um cara desses e faz um comentário desses. Faz tanto tempo e a pessoa não tem um pouquinho de empatia com tudo o que passei. Ainda tenho que ler esse absurdo aqui, eu nunca mais vou poder ser mãe, eu vou sempre escutar isso aqui?", finalizou.