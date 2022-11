Arthur Aguiar - Lucas Ramos / Ag. News

Publicado 16/11/2022 12:52

Rio - Arthur Aguiar, de 33 anos, revelou para os fãs que vai abrir uma padaria em São Paulo. A ideia surgiu após ele conquistar o apelido pãozinho durante sua participação no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. No Instagram Stories, o campeão do reality show e ator anunciou a novidade, disse que a ideia é expandir o negócio para todo o Brasil e aproveitou para pedir uma ajuda para os fãs.