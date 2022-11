Giovanna Lancellotti admite acreditar em ’tudo’ quando se trata de fé - Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2022 10:50

Rio - Giovanna Lancellotti, de 29 anos, admitiu que tratando-se de religião acredita em "tudo". A atriz, que participou do talk show "De Cara com Douglas Nobre" ao lado de Mika Guluzian, afirmou que não se detém a um único tipo de fé.

Durante o bate-papo, Douglas Nobre questionou se as duas atrizes, que protagonizarão o longa "Nada é por Acaso", baseado em uma das obras de Zibia Gasparetto, possuem fé e acreditam em milagres — em especial para "sobreviver" nos dias de hoje —, ao que Giovanna afirmou que crê "em tudo".

"Eu acredito no universo, eu acredito no poder da palavra, eu acredito na positividade, eu me considero uma pessoa positiva, que acredita em tudo e que acha sim, que a fé e a positividade podem salvar o mundo", explicou a artista. "Quando você quer muito uma coisa e ela não é sua, não importa o quanto você reze, o quanto você clame, o quanto você escreva num papel e cole embaixo do tapete, não adianta. E ao mesmo tempo, quando uma coisa é sua, ela chega até você, mesmo sem você pedir, mesmo sem você querer, quando ela é pra ser, ela acontece", concluiu Giovanna.