Paulinho Vilhena pede Maria Luiza em casamentoReprodução do Instagram

Publicado 16/11/2022 09:40

Rio - Paulo Vilhena, de 43 anos, e Maria Luiza Silveira, de 23, estão noivos. O ator pediu a amada em casamento enquanto eles patinavam no gelo em Amsterdã, na Holanda. O artista compartilhou o momento especial com os fãs através do Instagram, nesta terça-feira.

"Hoje acordei, fui para a rua, olhei o sol e ele me disse 'Segue seu coração e pega aquele anel que você comprou naquele lugar simples, lá em Nazaré, e quando a noite cair e a lua chegar, em cima de um piso desconhecido entre se equilibrar e desequilibrar, estenda sua mão em direção a ela e peça para seguirem juntos na trilha do amor'. Amo você, noiva", escreveu Paulinho na legenda. "Eu sou a mulher mais feliz do mundo", respondeu Maria.

Os amigos do casal vibraram com a notícia. "Que amor", reagiu Fernanda Paes Leme. "O amor contagia! E o amor transbordou… Amo você, Paulinho. Muito amor pra vocês", comentou Fernanda Rodrigues. "Que amores", afirmou Yanna Lavigne.

Antes de Maria Luiza, Paulinho foi casado com a atriz Thaila Ayala. O relacionamento dos dois durou cerca de cinco anos.