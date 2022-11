Viih Tube e Eliezer quase perderam o convite para a 'Farofa da Gkay' - Montagem/Ag. News/Leo Franco/Instagram

Viih Tube e Eliezer quase perderam o convite para a 'Farofa da Gkay'Montagem/Ag. News/Leo Franco/Instagram

Publicado 16/11/2022 15:52

Rio - Viih Tube e Eliezer quase ficaram sem convite para a "Farofa da Gkay", a festa de aniversário da influenciadora Géssica Kayane que reúne famosos para três dias de farra. Em postagem no Twitter, o ex-participante do "BBB 22" contou que uma funcionária que trabalha na casa de sua namorada descartou a embalagem inusitada que a anfitriã escolheu para enviar os ingressos da comemoração.

fotogaleria

"Gente, não é que a Ceni, que ajuda a gente na casa da Viih, recebeu o saco do ingresso da Farofa e achou que era realmente lixo e literalmente jogou no lixo o saco de lixo (risos)", relatou o ex-brother, nesta quarta-feira. Juntos desde maio deste ano, Eliezer e Viih Tube esperam a primeira filha, que se chamará Lua.

Gente, não é que a ceni que ajuda a gente na casa da Viih, recebeu o saco do ingresso da farofa e achou que era realmente lixo e literalmente jogou no lixo o saco de lixo lkkkkkkkkkkkkkk — Eliezer (@eliezer) November 16, 2022

O convite diferentão foi revelado na última terça-feira, quando Gkay compartilhou fotos e vídeos do saco de lixo que enviou para seus convidados. Dentro da embalagem, a atriz colocou os abadás personalizados para a "Farofa", uma joia e um papel com a mensagem: "Parabéns, você foi convidado para a Farofa da Gkay". "Já conferiu seu lixo hoje?", brincou a famosa em publicação no Instagram.

Na última edição do evento, Viih Tube se destacou entre as celebridades que marcaram presença por aproveitar bem a vida de solteira. A ex-"BBB 21" contou que chegou a beijar mais de 40 pessoas nos três dias de festa, em um hotel de Fortaleza, além de deixar o local com o influenciador Lipe Ribeiro.

Confira: