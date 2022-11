Isabel Salgado - Getty Images

16/11/2022

Isabel foi um dos nomes mais marcantes do vôlei brasileiro. A carioca, que foi revelada pelo Flamengo, tornou-se a primeira a jogar na Europa, participou de duas olimpíadas e ainda conquistou seis medalhas em Mundiais. Após encerrar a carreira nas quadras, a "musa" — como era popularmente conhecida —, decidiu se arriscar no vôlei de praia junto a Jackie Silva.

Na web, uma das primeiras a lamentar a morte da atleta foi a apresentadora Astrid Fontenelle, que aproveitou para prestar uma homenagem em seu perfil no Instagram. "O universo nos tirando mais uma mulher incrível, poderosa, gata, politizada. Isabel, do vôlei, do Brasil, faleceu hoje. Estava na equipe de transição, estava bem. Uma forte gripe a derrubou. Não era Covid, mas sim uma dessas bactérias loucas, assassinas. Não tem como não ficar abalada. Mais uma das minhas musas. Queria ter a força dela, a garra dela", desabafou.

Veja abaixo o que mais famosos disseram:

Fernanda Paes Leme: "Que tristeza a partida precoce da Isabel do vôlei! Uma baita atleta e uma cidadã incrível! Meus sentimentos a família e aos amigos."

Teresa Cristina: "Não sei o que pensar, muito difícil escolher as palavras para definir a importância de uma mulher como a Isabel. Me fez amar o vôlei, eu queria tanto ser Isabel um dia… Está doendo demais, que tristeza!"

Carol Barcellos: "Ícone do esporte não é um milésimo do que ela representa. Mulherão. Quando ouvia aquela voz forte chamar quando cruzávamos na rua, perto de casa, já sabia que encontraria o sorriso que acolhe. Tinha potência na sensibilidade. Luz na fala. Energia na vida. Nosso país perdeu demais hoje. Só desejo muita, toda força do mundo à família."

Monica Martelli: "Que triste a notícia da partida da Isabel Salgado, a nossa eterna Isabel do vôlei. Uma mulher que sempre foi referência, inspiração e representatividade para tantas outras mulheres! Minha eterna admiração por essa atleta gigante, ícone do esporte, liderança, voz ativa e engajada. Meus sentimentos à família e amigos."

Enrique Diaz: "Sinto muito amor, só o que sei."





Angélica: "Que tristeza! Meus profundos sentimentos para família."



Margareth Menezes: "Que triste! A grande Isabel do vôlei, que nos deu tantas vitórias, partiu de repente..."