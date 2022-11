Isabel Salgado - Foto: Reprodução/Internet.

Isabel SalgadoFoto: Reprodução/Internet.

Publicado 16/11/2022 09:49 | Atualizado 16/11/2022 11:12

Rio - O esporte brasileiro amanheceu de luto nesta quarta-feira. Morreu, aos 62 anos, a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado. Ela lutava contra a síndrome aguda respiratória do adulto (SARA), uma condição clínica rara, e chegou a dar entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas não resistiu. Na última segunda-feira, a ex-ponteira havia sido indicada para a pasta do esporte na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Isabel foi um nome marcante no vôlei brasileiro. Nascida no Rio e revelada pelo Flamengo, foi a primeira jogadora brasileira a atuar na Europa. Participou das Olimpíadas de Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984. Na época, o esporte feminino ainda lutava pela profissionalização. Após encerrar sua carreira nas quadras, ainda se arriscou no vôlei de praia, formando dupla com Jackie Silva.

fotogaleria Veja imagens de Isabel:

Rotulada ao longo da carreira como "musa", Isabel sempre teve personalidade forte também fora de quadra. Se tornou uma voz feminina importante na defesa de suas ideias, mesmo que a postura fosse pouco comum na época.

Uma das cenas mais marcantes na carreira da ex-jogadora aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, em 1982. Na época, a seleção brasileira disputava um amistoso contra o Japão, com mais de 20 mil pessoas na arquibancada. As japonesas, que venciam a partida, começaram a ser hostilizadas pelo público. Isabel pegou o microfone do ginásio e fez um discurso forte, ameaçando abandonar a partida caso os xingamentos continuassem. A partida seguiu e o Brasil foi derrotado, mas os torcedores respeitaram o pedido da atleta.

Isabel deixa três filhos: Maria Clara Salgado, Pedro Solberg e Carol Solberg, todos jogadores de vôlei de praia. A ex-jogadora, inclusive, chegou a treinar e formar dupla com Carol e Maria Clara.