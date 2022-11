Taça da Copa do Mundo - Foto: Adam BERRY / AFP

Publicado 17/11/2022 06:00

Rio - O álbum oficial da Copa do Mundo é uma febre no Brasil inteiro. Portanto, para atender essa demanda, é necessário que tanto as figurinhas quanto o álbum sejam confeccionados meses antes da disputa do Mundial. Alguns jogadores, consequentemente, até são "convocados" para estrelarem as figurinhas, mas acabam de fora da lista final dos chamados para o Catar. Por isso, abaixo, o Jornal O Dia mostra todos atletas que estão presentes no álbum oficial da Copa, mas não disputarão a competição:

GRUPO A

Catar: Yousuf Abdurisag.

Equador: Byron Castillo.

Senegal: Saliou Ciss, Ibrahima Mbaye e Bouna Sarr.

Holanda: Cillessen, Ryan Gravenberch, Wijnaldum e Arnaut Danjuma, Donyell Malen.

GRUPO B

Inglaterra: todos os jogadores do álbum foram convocados para a Copa do Mundo.

Irã: Omid Noorafkan.

Estados Unidos: Zack Steffen, Chris Richards e Ricardo Pepi.

País de Gales: todos os jogadores do álbum foram convocados para a Copa do Mundo.

GRUPO C

Argentina: Lo Celso.

Arábia Saudita: Khalid Al-Ghannam.

México: Jesús Manuel Corona, Diego Lainez.

Polônia: Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus, Kamil Jówiak, Mateusz Klich e Jakub Moder.

GRUPO D

França: Maignan, Kimpembe, Kanté, Pogba, Ben Yedder e Nunku*.

*Nkunku foi convocado, mas sofreu uma lesão no treino da França na última terça-feira e acabou cortado.

Austrália: Rhyan Grant, Trent Sainsbury, James Jeggo e Addam Taggart.

Dinamarca: Jannik Vestergaard.

Tunísia: Farouk Ben Mustapha e Hamza Mathlouthi.

GRUPO E

Alemanha: Robin Gosens, Marco Reus e Timo Werner.

Costa Rica: Ricardo Blanco, Leonel Moreira e Orlando Galo.

Espanha: todos os jogadores do álbum foram convocados para a Copa do Mundo.

Japão: Yuya Osako, Genki Haraguchi, Kyogo Furuhashi e Yuta Nakayama*.

*Nakayama chegou a ser convocado, mas sofreu uma lesão e acabou cortado.

GRUPO F

Bélgica: Jason Denayer.

Canadá: Maxime Crépau e Doneil Henry.

Marrocos: Adam Masina, Samy Mmaee, Aymen Barkok, Imrân Louza, Ayoub El Kaabi, Ryam Mmaee, Munir e Tarik Tissoudali.

Croácia: Duje Caleta-Car e Josip Brekalo

GRUPO G

Brasil: Philippe Coutinho.

Camarões: Harold Moukoudi, Michael Ngadeu, James Léa Siliki, Stéphane Bahoken e Karl Toko Ekambi.

Sérvia: Filip Duricic.

Suiça: Kevin Mbabu e Steven Zuber.

GRUPO H

Gana: Joe Wollacott, Richard Ofori, Jonathan Mensah, Andy Yiadom, Iddrisu Baba, Mubarak Wakaso e Felix Afena-Gyan.

Coréia do Sul: Yong Lee.

Portugal: José Fonte, João Moutinho, Renato Sanches, Diego Jota e Gonçalo Guedes.

Uruguai: todos os jogadores do álbum foram convocados para a Copa do Mundo.