Arturo Vidal - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/11/2022 13:51

Rio - Fora da Copa do Mundo, o chileno Arturo Vidal se mostrou dividido entre duas seleções para torcer no Mundial. O volante do Flamengo preferiu não tomar partido na disputa do Grupo C, que conta com Argentina e Polônia, já que tem amizade com Lionel Messi e Lewandowski.

"Sempre apoio o Lewandowski, gosto muito de vê-lo jogar. Mas a Argentina também tem Leo (Messi), que foi meu companheiro e é uma grande pessoa, um grande amigo. Que vença o melhor", disse Vidal ao canal "Sportowy".

Argentina e Polônia se enfrentarão no dia 30 de novembro, às 16h (de Brasília), no estádio 974. Como será a última rodada da fase de grupos, pode ser que as duas seleções já estejam classificadas.