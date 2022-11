Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/11/2022 13:31 | Atualizado 17/11/2022 13:32

Itália - No quarto dia de treinos da seleção brasileira em Turim, o treinador Tite esboçou alguns indícios importantes de como poderá escalar a equipe para a estreia contra a Suíça. O comandante mesclou titulares e reservas em dois times, porém, sinalizou algumas convicções ao escalar Neymar como meia e Lucas Paquetá como volante. Além disso, o comandante montou as duas equipes com um trio de ataque.

Uma das equipes foi escalada com: Ederson; Danilo, Militão, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Fred, Neymar, Raphinha, Vinicius Júnior e Gabriel Jesus. Na sequência, o técnico trocou Jesus por Pedro, e Fred por Bruno Guimarães. E a outra com: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá e Rodrygo; Antony, Martinelli e Richarlison. Rodrygo foi escalado recuado na posição de Neymar, como meia. Posteriormente, Tite tirou Lucas Paquetá de uma das equipes e colocou Everton Ribeiro em seu lugar.

Nesta quinta-feira, Tite autorizou apenas 15 minutos de filmagens, de modo a esconder a parte tática do treinamento, principalmente a atividade de bolas paradas defensivas. A atividade não foi fechada, então os jornalistas e convidados puderam assistir e tirar impressões, mas sem imagens.

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo acontece na próxima quinta-feira, dia 24. O Brasil vai encarar a Sérvia, às 16 horas (no horário de Brasília). O grupo da Seleção ainda conta com Suíça e com Camarões.