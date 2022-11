Lionel Scaloni é o técnico da seleção argentina - FOTO: KARIM SAHIB / AFP

Publicado 17/11/2022 17:24 | Atualizado 17/11/2022 17:44

Nesta quinta-feira, a Argentina anunciou o corte do atacante Nicolás González. O jogador da Fiorentina sofreu uma lesão no treino de hoje e não terá condições de disputar a Copa do Mundo do Catar. Assim, ele será substituído por Ángel Correa, do Atlético de Madrid.





"Após o treino de hoje, o jogador de futebol Nicolás González sofreu uma lesão muscular e será eliminado da Copa do Mundo. Em sua substituição, o comissão técnica da Argentina convoca Ángel Correa", escreveu o perfil oficial da seleção argentina, nas redes sociais.

#SelecciónMayor Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa. pic.twitter.com/SkqSuSXtGl — Selección Argentina (@Argentina) November 17, 2022

Cabe destacar que a Argentina ainda pode ter mais desfalques. Isso porque o lateral-esquerdo Acuña e o atacante Joaquín Correa não treinaram nesta quinta-feira. Na quarta, inclusive, o técnico Lionel Scaloni já havia aberto a possibilidade de fazer trocas na lista de convocados por causa de problemas físicos.

"Temos alguns pequenos problemas, temos dias para decidir a questão da lista. Podemos mudar, esperamos que não, mas existe a possibilidade. Muito menos que vão sair da lista. Vários que hoje ficaram de fora dos relacionados não estavam aptos para jogar ou havia algum risco", disse Scaloni.

"Existe a possibilidade de que nossa lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo mude. Vamos ver. Há jogadores que não estão 100% bem. Queremos ser cautelosos. Queremos ver a evolução deles", completou.

Em tempo: a Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia da Albiceleste acontecerá no dia 22 de novembro, às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita no Lusail Stadium.

Após a publicação desta nota, a Argentina confirmou que Joaquín Correa também foi cortado. O substituto será informado nas próximas horas.