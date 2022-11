Taça da Copa do Mundo - AFP

Catar - Consideradas como favoritas ao título da Copa do Mundo de 2022, Argentina e Brasil vão entrar nos gramados do Catar com uma responsabilidade grande: encerrar o maior domínio europeu da história da competição. Há 20 anos, que nenhuma seleção fora do Velho Continente não conquista a taça de campeão do mundo.

Apenas seleções da Europa e da América do Sul já conquistaram Copas do Mundo. Atualmente os países sul-americanos vivem seu maior jejum na história. São quatro Mundiais sem saber o que é ser campeão. Em período de tempo, o jejum é igual ao de 1930 a 1950, quando o continente ficou sem conquistar a Copa, porém, naquela ocasião, o intervalo de Copas sem título havia sido de apenas duas, já que nos anos de 1940 não houve disputa, por conta da Segunda Guerra Mundial.

O maior jejum europeu em anos aconteceu de 1938 a 1954, mas também foi motivado por conta dos 12 anos sem Copa do Mundo entre 1938 e 1950. Em relação a números de mundiais sem título, o máximo que os europeus ficaram sem levantar uma taça foi entre 1954 e 1966, quando o Brasil se tornou bicampeão mundial nas Copas de 1958 e 1962. Foram duas Copas longe do continente europeu.

Além de Brasil e Argentina, a América do Sul ainda conta com Uruguai, que já conquistou a Copa do Mundo, em duas oportunidades, com o Equador, na disputa do Catar. O último título da seleção brasileira aconteceu em 2002, dos argentino em 1986, dos uruguaios em 1950, e os equatorianos jamais conquistaram o maior troféu do futebol mundial.