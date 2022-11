Foto postada pela conta oficial da Seleção Polonesa de Futebol - Foto: Divulgação/Twitter @@LaczyNasPilka

Publicado 17/11/2022 15:28 | Atualizado 17/11/2022 15:28

Nesta quinta-feira, a delegação da Polônia embarcou ao Catar escoltada por dois caças F-16. A segurança reforçada na viagem, vale destacar, acontece dois dias depois que um míssil matou duas pessoas na fronteira com a Ucrânia.





"Fomos escoltados até a fronteira sul da Polônia por aviões F16! Obrigado e saudações aos pilotos!", escreveu o perfil oficial da seleção polonesa, nas redes sociais.

Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów! pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022

Em tempo: a Polônia está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado da Argentina, da Arábia Saudita e do México. A estreia da seleção polonesa acontece no dia 22, às 13h (de Brasília), contra o México no Stadium 974.