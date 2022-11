Lukaku tenta se recuperar de uma lesão antes da Copa do Mundo - Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 17/11/2022 11:56

O centroavante Lukaku vive um drama na véspera da Copa do Mundo. O jogador belga, de 29 anos, ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda, sofrida em agosto, durante um treino da Inter de Milão, e corre contra o tempo para chegar recuperado no Mundial do Catar.

Lukaku desfalcará a Bélgica no amistoso contra o Egito, nesta sexta-feira (18), no Kuwait, no último teste antes da Copa do Mundo. O centroavante corre risco de perder a fase de grupos da competição e ficar à disposição do técnico Roberto Martínez apenas a partir do mata-mata.

A lesão de Lukaku foi séria. Para piorar, o centroavante voltou a sentir um problema muscular na mesma região após retornar aos gramados depois de dois meses de molho. O belga esteve em campo em apenas cinco das 19 partidas da Inter de Milão antes da Copa do Mundo.

A seleção belga está no Grupo F e estreia na próxima quarta (23), às 16h, contra o Canadá. Apesar do problema de Lukaku, a Bélgica conta com nomes como o goleiro Courtois e o meia Kevin De Bruyne, e está entre as favoritas ao título mundial em 2022.