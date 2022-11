Cristiano Ronaldo é o líder da seleção portuguesa - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 17/11/2022 19:31

Rio - A Copa do Mundo do Catar pode marcar o fim da carreira de Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao jornalista Piers Morgan, na TV inglesa, o craque garantiu que irá se aposentar caso Portugal conquiste pela primeira vez o título mundial.

"Sim. Aposentado. 100%", garantiu o atacante ao ser questionado sobre a possibilidade.

Portugal chega ao Catar com uma das gerações mais talentosas de sua história, mas CR7 sabe que o caminho até o título não será nada fácil.

"Eu estou muito otimista. Nós temos um treinador fantástico e uma boa geração de jogadores de futebol. Estou ansioso que faremos uma incrível Copa do Mundo. Vai ser duro, extremamente difícil, mas é claro que nós vamos competir", afirmou.

Caso a seleção portuguesa não conquiste a Copa do Mundo, Cristiano quer continuar jogando por mais três anos. O Craque está em atrito com o Manchester United e tem futuro incerto no clube.

Portugal fará sua estreia na Copa do Mundo no dia 24, às 13h, contra Gana. Uruguai e Coreia do Sul completam o Grupo H.