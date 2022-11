Principal jogador de Senegal, Mané não estará na Copa do Mundo do Catar - Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Agora é oficial: Sadio Mané está fora da Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira, o departamento médico da seleção senegalesa informou que, após um novo exame de ressonância magnética, constatou-se que o atacante não terá condições de disputar no Mundial. O jogador, inclusive, ainda terá que passar por cirurgia.





"Infelizmente o exame de hoje mostrou que a evolução não foi favorável como nós imaginamos. E, infelizmente, Sadio Mané não poderá jogar essa Copa do Mundo. Uma intervenção cirúrgica deve ser marcada muito em breve", lamentou o médico da delegação de Senegal, Manuel Alfonso.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

Cabe lembrar que Mané sofreu uma lesão na fíbula da perna direita durante jogo do Bayern de Munique, válido pelo Campeonato Alemão, neste mês. Inicialmente, havia expectativa de que o atacante perdesse apenas os primeiros jogos do Mundial e não de toda a competição, o que não se concretizou.

Em tempo: Senegal está no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de Catar, Equador e Holanda. A estreia da seleção senegalesa acontece no dia 21 de novembro, às 13h (de Brasília), contra a Holanda no Al Thumama Stadium.