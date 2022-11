Sergio Agüero pegou um voo com brasileiros rumo ao Catar - Foto: Reprodução/Twitter @aguerosergiokun

Publicado 17/11/2022 21:38

O ex-jogador da seleção argentina Sergio Agüero passou por uma situação curiosa na ida ao Catar. Isso porque ele viajou acompanhado de brasileiros que cantaram e fizeram festa dentro avião. Nas redes sociais, ele registrou o momento:

"Toda a viagem assim", escreveu o atacante.

Vale lembrar que Agüero se aposentou do futebol em dezembro do ano passado. Ele descobriu problemas cardíacos e precisou pendurar as chuteiras. Cria do Independiente-ARG, o ex-atacante somou passagens também por Atlético de Madrid-ESP, Manchester City-ING e Barcelona-ESP.

No clube inglês, aliás, Agüero se tornou ídolo. Ele é o maior artilheiro da história do City, com 260 gols, e foi homenageado em maio deste ano com uma estátua em frente ao Etihad Stadium.

Pela seleção argentina, o atacante disputou as Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018. Além disso, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e o título da Copa América de 2021.

Em tempo: a Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia da Albiceleste acontecerá no dia 22 de novembro, às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita no Lusail Stadium.