Rodrygo durante treino da seleção brasileira em TurimLucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/11/2022 17:34

Rio - Caçula da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, o atacante Rodrygo, de 21 anos, foi um dos escolhidos para a coletiva desta quinta-feira, em Turim, após os trabalhos da equipe de Tite. Durante a conversa com os jornalistas, o jogador do Real Madrid se disse à vontade para realizar a função de camisa 10, ou seja, ser uma espécie de substituto para Neymar.

"Me sinto confortável jogando em todas as posições lá na frente. Jogar de camisa 10, eu já fazia na base, mas os treinadores passaram a fazer mais isso. Já temos o nosso camisa 10 aqui, mas quem sabe para o futuro? Vou treinar para ficar mais especialista. Estou à disposição, não tenho um lugar específico. Onde o Tite quiser me usar, estou aí", disse o atacante.

Rodrygo também destacou sua relação com Neymar. O jovem, que assim como o atacante do PSG foi formado nas categorias de base do Santos, não esconde sua idolatria pelo craque.

"Primeiro, é uma honra jogar com ele, era um ídolo e ainda é. Cresci indo na Vila ver ele jogar. Sempre foi um líder, na época do Santos já era, e aqui não é diferente. Ele passa muita confiança para os mais jovens, é um cara muito bom de ter no grupo para além da qualidade", afirmou.

Em evolução no Real Madrid, o Rayo, como é carinhosamente chamado, garantiu estar preparado para disputar sua primeira Copa do Mundo.

"Estou me sentindo muito bem, de ter tido toda essa evolução desde que cheguei lá. Sabia que não seria fácil, mas sempre treinei e batalhei, suportei todos os momentos até a hora de ter o protagonismo chegar. Agora, graças a Deus, tenho vivido um grande momento, tenho sido protagonista, e agora tenho a chance de disputar a primeira Copa do Mundo para coroar isso", finalizou.

A seleção brasileira ficará em Turim até sábado, quando finalmente embarca rumo ao Catar. A estreia na Copa do Mundo será na próxima quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia.