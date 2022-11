Tiago Leifert volta à Globo para narrar jogos da Copa - Reprodução

Publicado 17/11/2022 18:34 | Atualizado 17/11/2022 19:05

Rio - De volta à TV Globo para transmitir jogos da Copa do Mundo no Globoplay, Tiago Leifert é um sonho de consumo de sua antiga emissora para o futuro. De acordo com a "Itatiaia", o canal tem o desejo de mantê-lo em definitivo em seu time para ser a nova cara do esporte após a saída de Galvão Bueno.

Segundo o veículo, o nome de Tiago foi citado inúmeras vezes em reuniões por conta de seu forte apelo comercial e o desejo de dar ao departamento de esportes uma linguagem mais jovem. No entanto, voltar em definitivo à Globo não é um desejo de Tiago neste momento e seria necessário conversas para um acordo. Como Galvão renovou seu contrato até o fim de 2024 e decidiu se aposentar apenas da narração, a emissora ganhou tempo para negociar.

Durante a Copa do Mundo, Tiago narrará um jogo por dia no Globoplay. Nas transmissões, ele terá as companhias do técnico Lisca, do analista de desempenho Thomaz Freitas e da comentarista de arbitragem Fernanda Colombo. O ex-apresentador do "BBB" também comandará pré e pós-jogo das partidas.