Thiago Almada substituirá Joaquín Correa na Copa do MundoFoto: Divulgação/Twitter @Argentina

Publicado 17/11/2022 18:49

Nesta quinta-feira, a Argentina informou que o meia-atacante Thiago Almada, de apenas 21 anos, foi chamado para substituir Joaquín Correa, que acabou cortado da Copa do Mundo por conta da lesão. O anúncio foi feito pelo perfil oficial da seleção albiceleste nas redes sociais.

#SelecciónMayor El futbolista Thiago Almada se suma a la convocatoria mundialista de #Qatar2022. pic.twitter.com/HmoNU3KzOz — Selección Argentina (@Argentina) November 17, 2022

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Thiago Almada se transferiu para o Atlanta United, dos Estados Unidos, neste ano. Em 31 jogos com a camisa do time estadunidense, ele marcou sete gols e distribuiu sete assistências.

Almada estreou pela Argentina na vitória sobre Honduras por 3 a 0, no dia 23 de setembro. Na ocasião, ele entrou no lugar de Papu Gómez, durante o segundo tempo.





Vale lembrar que Joaquín Correa não é o primeiro atacante que a Albiceleste perde para a Copa do Mundo. Mais cedo, Nicolás González, da Fiorentina, também foi cortado por lesão. Assim, Ángel Correa, do Atlético de Madrid, foi convocado.

Em tempo: a Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia da Albiceleste acontecerá no dia 22 de novembro, às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita no Lusail Stadium.