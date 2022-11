Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembro - Fabrice Coffrini/AFP

Publicado 17/11/2022 20:05

O conteúdo da Copa do Mundo que começará neste domingo terá uma casa a mais. Além do Grupo Globo e da Cazé TV, canal do streamer Casimiro no Youtube, o Grupo Disney também adquiriu direitos.



Tais direitos são relativos a melhores momentos dos 64 jogos do Mundial. A transmissão será serviço de streaming Star+. Os highlights vão passar também no Globoplay, além do já citado Cazé TV.



A informação foi publicada originalmente pelo site Notícias da TV, e confirmada pelo LANCE!. O plano do Grupo Disney é gravar os jogos como se fossem transmitidos ao vivo, e disponibilizar os melhores momentos em seguida.

No ano passado, a Globo garantiu a transmissão da Copa, mas abriu mão da exclusividade na internet. Isso abriu a possibilidade de concorrência, que está sendo ocupada.