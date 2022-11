Ansu Fati, do Barcelona, marcou um dos gols da Espanha na vitória sobre a Jordânia - Khalil MAZRAAWI / AFP

Publicado 17/11/2022 17:06

A Espanha promete dar trabalho na Copa do Mundo de 2022. No último teste antes da estreia no Mundial do Catar, a seleção espanhola venceu a Jordânia por 3 a 1, nesta quinta-feira (17), em Amã, na Jordânia. Ansu Fati, Gavi e Nico Williams marcaram para os espanhóis, enquanto Al-Dardour descontou nos acréscimos do segundo tempo para os mandantes.

Foi um teste tranquilo. A Espanha teve mais de 70% da posse de bola durante todo o jogo e não demorou para abrir o placar. Ansu Fati, que recebeu destaques dos jornais espanhóis por seu retorno, abriu o placar logo aos 13 minutos. Na etapa final, Gavi ampliou aos dez, e Nico Williams fez o terceiro aos 39. A Jordânia descontou aos 47, com Al-Dardour.

O técnico Luis Enrique aproveitou para fazer testes. Com Gayà lesionado com uma entorse no tornozelo, o treinador improvisou o zagueiro Laporte na lateral esquerda e indicou que pode repetir a dose na estreia na Copa do Mundo. Já o volante Sergio Busquets foi poupado, mas não tem nenhum problema físico e estará à disposição para a fase de grupos.

A Espanha está no Grupo E e estreia na Copa do Mundo no próximo dia 23, às 13h, contra a Costa Rica, no estádio Al Thumama, em Doha. A seleção espanhola, campeã do mundo em 2010, também enfrentará a Alemanha e Japão, nos dias 27 e 1 de dezembro, respectivamente.