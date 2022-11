Neymar estreou a chuteira nova para a Copa do Mundo no treino desta quinta-feira (17) - Isabella BONOTTO / AFP

Publicado 17/11/2022 14:03

A Puma divulgou nesta quinta-feira (17) a chuteira especial de Neymar para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O camisa 10 da seleção brasileira exibiu a peça pela primeira vez no treino desta quinta, em Turim, na Itália. O modelo foi nomeado de "Future 1.4 Neymar Jr Dream Chaser".



A nova chuteira de Neymar terá a cor dourada com detalhes em laranja. A peça denominada de "Caçadora de Sonhos" já está à venda no site oficial da Puma pelo preço de R$ 1.799,99. Esta será a primeira Copa do Mundo do craque brasileiro com a fornecedora alemã.

"Ter sonhos não é o suficiente, é preciso persegui-los! Apresentamos Future NJR Dream Chaser, usado por Neymar Jr, no maior palco de futebol do mundo", diz o anúncio da Puma.

Neymar estreará a chuteira no próximo dia 24, quando a seleção brasileira enfrenta a Sérvia, às 16h, em Lusail, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O Brasil está no Grupo G e também enfrentará a Suíça e Camarões nos dias 28 e 2 de dezembro.

Confira a nova chuteira de Neymar: