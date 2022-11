Nkunku foi cortado da Copa do Mundo após sofrer uma lesão no treino da França - Bertrand GUAY / AFP

Publicado 17/11/2022 12:06

Pivô da lesão do atacante Chistopher Nkunku, o volante Eduardo Camavinga tem sofrido ataques racistas nas redes sociais. Em um treino da França nesta última quarta-feira (16), Nkunku levou a pior em uma dividida e sofreu uma entorse no joelho, sendo cortado de última hora da Copa do Mundo de 2022.

A notícia não repercutiu bem na França. Camavinga ficou com uma imagem de "vilão" entre os franceses e suas redes sociais foram invadidas com ataques racistas. O atacante do RB Leipzig, da Alemanha, saiu em defesa do companheiro de Seleção e ressaltou que trabalhará para chegar mais forte em 2026.

"Ontem à noite, após exames médicos, deixei a seleção francesa e fui cortado da Copa do Mundo. Agora é trabalhar com um só objetivo: voltar ainda mais forte. Um pensamento para o meu colega Eduardo Camavinga, atacado injustamente. A Copa do Mundo deve ser um momento de comunhão, não de divisão", disse Nkunku.

Para o lugar de Nkunku, o técnico Didier Deschamps convocou o atacante Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. A França está no Grupo D e estreia na Copa do Mundo na próxima terça-feira (22), às 16h, contra a Austrália. Os "Le Bleus" também enfrentarão Dinamarca e Tunísia nos dias 26 e 30, respectivamente.