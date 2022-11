Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/11/2022 09:00 | Atualizado 17/11/2022 09:20

Rio - Estrela da seleção brasileira, Neymar faz parte de um elenco com outros grandes nomes do futebol internacional em seu clube, o PSG. Em entrevista ao jornal britânico "The Telegraph", o camisa 10 revelou como ficou o clima entre ele, Mbappé e Messi em relação a expectativa pela disputa da Copa do Mundo no Catar.

"A gente conversa muito pouco sobre isso, mas às vezes falamos sobre nos cruzarmos na semifinal ou na final. Falo para o Messi que vou ser campeão e ganhar dele e damos risadas. Jogar com ele e com o Kylian é um prazer enorme. É sempre bom jogar ao lado dos grandes, sempre preferi isso porque as chances de ganhar são maiores", afirmou.

Sobre os principais concorrentes ao título do Mundial, Neymar colocou algumas outras seleções, além das equipes dos seus companheiros: Mbappé e Messi.

"A Copa do Mundo é uma caixa de surpresas. Existem seleções não tão acreditadas, mas que acabam indo bem longe. Mas acredito que os favoritos são Argentina, Alemanha, Espanha e França. Acho que esses quatro junto com o Brasil têm totais condições de chegarem à final", disse.