Publicado 16/11/2022 18:44

A Copa do Mundo de 2022 pode marcar a despedida de grandes nomes do futebol neste século. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo chegam ao Catar para, talvez, disputarem o último mundial de suas carreiras. Em comum, ambos possuem um time ao redor com o compromisso de consagrá-los na história do futebol com um título inédito em suas carreiras.

Messi e Cristiano Ronaldo disputarão a Copa do Mundo pela quinta vez na carreira, enquanto Neymar irá para a sua terceira participação. Referências dos seus países neste século, ambos buscam encerrar suas histórias com chave de ouro. O argentino já chegou perto e foi vice-campeão em 2014, enquanto o português e o brasileiro já foram semifinalistas.

Neymar, por sua vez, até tem idade para disputar mais uma Copa do Mundo em alto nível, mas parece decidido em encerrar a sua trajetória com a camisa amarelinha. Em entrevista a "DAZN", em outubro de 2021, o camisa 10 da seleção brasileira afirmou que encara a competição como a última de sua carreira. Porém, o técnico Tite acredita que o astro brasileiro estará no ciclo para 2026.

"Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar o meu sonho desde pequeno e espero poder conseguir", disse Neymar.

Já os casos de Messi e Cristiano Ronaldo são diferentes. Enquanto Neymar tem 30 anos, o argentino tem 35 e o português tem 37. Entre os dois, que protagonizaram grandes duelos pela Bola de Ouro na última década, Messi chega em melhores condições. Além da seleção argentina estar em melhor momento, o camisa 10 tem apresentado grande desempenho dentro de campo com PSG e Argentina.

Na temporada 2022/23, Messi soma 12 gols e 14 assistências em 19 jogos, enquanto Cristiano Ronaldo tem três gols e duas assistências em 16 partidas (sendo a maioria como reserva). Já Neymar, por sua vez, fez mais gols e também participou de mais gols que os rivais. Ao todo, o camisa 10 do PSG e da seleção brasileira tem 15 gols e 12 assistências em 20 partidas.

Brasil, Argentina e Portugal estão no grupo dos favoritos ao título da Copa do Mundo. Além disso, os três países podem cair na mesma chave no mata-mata da competição. A seleção brasileira pode encarar os lusitanos já nas oitavas de final, enquanto os argentinos podem ser os adversários da semifinal.



A Copa do Mundo do Catar começa no dia 20 e tem previsão de término para o dia 18 de dezembro. A Argentina estreia no dia 22, às 7h, contra a Arábia Saudita. Já Portugal e Brasil estreiam no dia 24. Os portugueses enfrentam Gana, às 13h, enquanto os brasileiros encaram a Sérvia, às 16h.