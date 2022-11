Camavinga lesionou o companheiro de seleção Nkunku durante treinamento - Bertrand GUAY / AFP

Publicado 16/11/2022 15:08

O volante Eduardo Camavinga, do Real Madrid e da seleção da França, sofreu ataques racistas nas redes sociais após causar a lesão que tirou o atacante Christopher Nkunku da Copa do Mundo. O acidente aconteceu no treino da última terça-feira (15).

O atacante Nkunku, do Leipzig, da Alemanha, é um dos destaques entre os jogadores franceses na atual temporada. Em uma dividida com Camavinga durante o treinamento, o jogador levou a pior e sofreu uma entorse no joelho esquerdo. As redes sociais do volante foram invadidas por racistas nos comentários.

Camavinga não foi o único jogador francês a sofrer ataques racistas nas redes sociais. O zagueiro Axel Disasi, do Mônaco, que foi escolhido para substituir Kimpembe, também foi vítima após causar a lesão do marroquino Amine Harit no jogo contra o Olympique de Marselha.

Com a lesão, Nkunku foi cortado da Copa do Mundo. O atacante Randal Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, foi chamado para o seu lugar. A França, que sofreu com lesões e perdeu nomes como Maignan, Kante e Pogba, está no Grupo D e estreia no dia 22, às 16h, contra a Austrália.