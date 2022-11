Bruno Guimarães deixa treino da seleção brasileira após divida com Fabinho - Reprodução

Bruno Guimarães deixa treino da seleção brasileira após divida com FabinhoReprodução

Publicado 16/11/2022 14:50

Rio - O treino da seleção brasileira na tarde desta quarta-feira (16), em Turim, na Itália, foi marcado por dois grandes sustos. O meia Bruno Guimarães e o lateral Alex Telles se envolveram em divididas duras e acabaram precisando de atendimento médico.

O caso que mais assustou foi o de Bruno Guimarães. O jogador do Newcastle-ING se envolveu em dividida forte com Fabinho e acabou levando a pior. O meia, que teve sua chuteira rasgada no lance, deixou o campo mancando, mas retornou à atividade antes do fim.

Já Alex Telles precisou ser atendido após uma jogada com Neymar. O craque foi desarmado pelo lateral e, quando caía no chão, acabou atingindo o pé direito do companheiro. O treino ficou parado por alguns momentos para o jogador do Sevilla ser atendido pelo médico Rodrigo Lasmar, mas ele não precisou deixar o campo.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24, contra a Sérvia. Suíça e Camarões completam o grupo.