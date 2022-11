DiMaría fez dois gols na goleada da Argentina por 5 a 0 em último amistoso antes da Copa do Mundo - AFP

Publicado 16/11/2022 16:53

Às vésperas do início da Copa do Mundo, Argentina e Alemanha disputaram amistosos de preparação nesta quarta-feira (16) contra adversários do Oriente Médio. Os argentinos não tomaram conhecimento dos Emirados Árabes e golearam por 5 a 0, enquanto os alemães fizeram 1 a 0 em Omã.

Em Abu Dhabi, Di María marcou dois gols na goleada da Argentina. Messi fez um, assim como Julián Alvarez e Correa. Esse foi o último compromisso da equipe antes de estrear contra a Arábia Saudita, na próxima terça-feira (22), pelo Grupo C.



Já a Alemanha poupou alguns titulares na partida em Omã e só venceu no fim, com um gol de Fullkrug, aos 35 do segundo tempo. Antes, os donos da casa perderam uma chance incrível na pequena área. Os alemães estreiam pelo Grupo D no dia 23, contra o Japão.



Em um confronto entre duas seleções que estarão na Copa do Mundo, a Croácia bateu a Arábia Saudita por 1 a 0 com um gol de Kramaric.



Pelo mesmo placar, a Polônia, em casa, bateu o Chile, que está fora da Copa. Piatek fez o gol.