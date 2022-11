Cristiano Ronaldo jogará a sua quinta Copa do Mundo - FOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo jogará a sua quinta Copa do MundoFOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 16/11/2022 15:56

Cristiano Ronaldo está fora do último amistoso de Portugal antes da Copa do Mundo de 2022. Com gastrite, o astro português foi poupado da partida contra a Nigéria, nesta quinta-feira (17), às 15h45 (de Brasília), em Lisboa.

"No momento ele tem sintomas de gastroenterite, o que o deixa muito abaixo dos demais jogadores. Não vai treinar por isso e está no quarto para repousar. Para amanhã, certamente não vai estar pronto", disse o técnico Fernando Santos.

O camisa 7 não vive um bom momento na véspera da Copa do Mundo. Reserva no Manchester United, o astro português abriu o jogo em entrevista na última semana e revelou que se sente "traído" pelo clube inglês.

Sem prestígio no Manchester United, Cristiano Ronaldo busca um novo destino na próxima janela de transferências. O jogador já tinha tentado trocar de clube no início da temporada, mas não conseguiu chegar a um acordo com ninguém.

Esta será a quinta Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo. Portugal está no Grupo H e estreia no dia 24, às 11h, contra Gana. A seleção portuguesa, que também terá Uruguai e Coreia do Sul pela frente, poderá ser adversária do Brasil nas oitavas de final.