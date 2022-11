Tite é o técnico da seleção brasileira - Carl DE SOUZA / AFP

Publicado 16/11/2022 08:00 | Atualizado 16/11/2022 14:07

Rio - O Brasil entrou em reta final de preparação visando sua estreia na Copa do Mundo do Catar, no dia 24/11, às 16h, contra a Sérvia. O elenco comandado por Tite chega forte para conquistar o hexa, mas, segundo o vidente José Alencastro , irá fracassar novamente diante de mais uma seleção europeia, tendo a Espanha como algoz em 2022.

Com uma fase de grupos considerada difícil, tendo ainda Suíça (28/11) e Camarões (2/12) pelo caminho, a seleção brasileira tem tudo para fazer um caminho tranquilo nos três primeiros jogos e confirmar seu favoritismo no Grupo G. A "Fúria", no entanto, apareceria para ressuscitar o "fantasma" das quartas de final e avançar rumo ao segundo título de sua história.

"O Brasil caiu em um grupo difícil, porém mesmo assim deve se classificar em primeiro lugar, sendo mais provável que a Suíça fique com a segunda vaga", disse José Alencastro, em contato com a reportagem do O Dia.

"A seleção que será campeã será a seleção espanhola em uma final que deve acontecer contra França ou Bélgica. O Brasil não deve passar das quartas de final caindo provavelmente para a Espanha", completou o médium.

A caminhada da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar nas Eliminatórias da América do Sul beirou a perfeição. Foram 45 pontos conquistados, com 14 vitórias e 3 empates, e um time que demonstrou claros sinais de entrosamento e segurança em suas atuações. Para José, isso, no entanto, não irá se repetir no Mundial.

"Problemas na defesa e no setor de criação do meio campo deverão ser os principais problemas na fase eliminatória para a equipe do Brasil e provavelmente será necessária alguma improvisação no decorrer da competição para solucionar o problema", indicou.

A estreia da seleção brasileira será no Lusail Stadium, que também será palco da grande final da Copa no dia 18 de dezembro.