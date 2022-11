Mbappé foi um dos alvos de música1 de torcedores argentinos - AFP

Publicado 17/11/2022 11:28

Entre os torcedores que mais compraram ingressos para a Copa do Mundo, muitos argentinos já estão no Catar, e um grupo deles chamou a atenção ao cantar uma música provocativa à França, com teor xenófobo e homofóbico.

Além de atacar os jogadores negros franceses, os argentinos também citam Mbappé, que assumiu relacionamento com uma mulher trans.



"Escutem, corre a bola, eles jogam na França mas são todos de Angola. Que lindo que vão correr, comem travestis como o p... do Mbappé. Sua velha (mãe) é nigeriana, seu velho (pai) é camaronês, mas no documento é naturalizado francês", cantaram os argentinos durante uma reportagem do canal argentino TyC Sports.



Nesta semana, o ex-presidente da Argentina, Mauricio Macri, durante um programa de TV disse que os alemães estavam entre os favoritos ao título da Copa do Mundo por "serem de uma raça superior".



Além disso, torcedores de clubes argentinos que disputaram jogos na Libertadores e na Copa Sul-Americana deste ano foram flagrados imitando macacos na arquibancada em direção aos brasileiros.