Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembro - Fabrice Coffrini/AFP

Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembroFabrice Coffrini/AFP

Publicado 17/11/2022 10:24

Em seu último compromisso antes da Copa do Mundo, a Suíça, segunda adversária do Brasil no Grupo G, perdeu por 2 a 0 para Gana, que está no Grupo H. Os gols foram marcados por Salisu e Semenyo.



O resultado negativo, entretanto, não é definitivo para cravar como chega a equipe suíça no Catar. Afinal, os dois gols saíram aos 24 e 28 minutos do segundo tempo, quando seis jogadores já haviam sido substituídos.



Além disso, a Suíça também pareceu estar se poupando fisicamente. A questão da condição física dos jogadores é uma preocupação da comissão técnica. Ainda assim, a adversária do Brasil mostrou deficiências, principalmente nas bolas pelo alto.



A Suíça estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira (24), contra Camarões. Já Gana jogsa no mesmo dia contra Portugal.