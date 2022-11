Marquinhos participou de todo o treino da Seleção nesta quinta-feira (17) - Lucas Figueiredo/CBF

Marquinhos participou de todo o treino da Seleção nesta quinta-feira (17)Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/11/2022 15:13

Nome que mais gera cuidados entre os 26 jogadores da seleção brasileira que disputarão a Copa do Mundo, Marquinhos tratou de tranquilizar a todos em entrevista coletiva. Poupado de algumas atividades por causa de dores musculares, o zagueiro do PSG participou de todo o treino desta quinta-feira. Foi a primeira vez desde que o Brasil treina no CT da Juventus, da Itália.

"Foi apenas um incômodo que tive jogando pelo PSG, e ele continuava. Com a chegada da Copa do Mundo, ficou decidido que eu precisaria de mais dias de tratamento, para depois voltar à rotina pouco a pouco. Hoje (quinta-feira) já consegui fazer o treino completo com o time. Fico muito feliz. Falta uma semana para a nossa estreia, então temos mais alguns dias para trabalhar", afirmou.





Marquinhos aprova preparação da Seleção

Em uma Copa do Mundo com pouquíssimo tempo de preparação até a estreia contra a Sérvia, dia 24, a comissão técnica brasileira tenta aproveitar ao máximo o tempo que tem. Ainda assim, conseguiu dar folga ao grupo na sexta-feira (18), véspera da viagem ao Catar.



"Eu acompanhei a preparação das duas Copas. Acho que a experiência que o Tite teve na última está trazendo muita vantagem nessa preparação. Ele mesmo fala para gente, não temos tempo para trabalhar pouco a pouco, temos que ser muito intensos. Tem que ser tudo mais rápido, sem filtro, como ele fala" disse Marquinhos.



Nesta terça, Tite fez mais um trabalho tático sem definir os titulares e aproveitou para fazer o primeiro treino de bola parada, o que deve intensificar a partir de agora.



"Já temos um padrão, uma forma de jogar, de defender, do time se comportar. E coisas pontuais, onde a Sérvia pode explorar nosso jogo, isso que ele trabalhou. Outras nós vemos trabalhando para manter o padrão. Ele nos mostrou movimentos importantes de jogada de bola parada", completou Marquinhos.