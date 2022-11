Anna Estrella - Reprodução / Instagram

Anna EstrellaReprodução / Instagram

Publicado 17/11/2022 10:00

Rio - De férias no futebol europeu, o atacante Reinier virou notícia recentemente por conta da sua vida fora dos gramados. De acordo com informações do portal "Gossip do Dia", ele foi flagrado ao lado de Anna Estrela, ex-mulher do rapper Filipe Ret.

Os dois estariam se "conhecendo melhor" e foram fotografados saindo de uma sala de cinema de um shopping na cidade do Rio. Anna publicou uma foto de uma telão de cinema, comprovando de que fato ela estava assistindo um filme na última terça-feira.

Reinier, de 20 anos, foi revelado pelo Flamengo, sendo campeão da Libertadores em 2020. Negociado no ano seguinte para o Real Madrid, ele já foi emprestado ao Borussia Dortmund e atualmente joga no Girona, da Espanha.