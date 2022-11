Thaila Ayala comenta alta libido durante gestação de primogênito - Alex Santana/Divulgação

Publicado 16/11/2022 13:59 | Atualizado 16/11/2022 14:00

Rio - Thaila Ayala, de 36 anos, comentou sobre sua libido durante a gestação de seu primeiro filho, Joaquim, fruto do relacionamento com Renato Góes. Em seu podcast "Mil e uma Tretas", a atriz, que está em sua segunda gravidez, deu detalhes sobre seu comportamento quando estava à espera do primogênito.

"Eu fui mãe de menino. Também fui do time aí [de mulheres que tiveram alta na libido]", iniciou a artista no bate-papo. "Eu não me achava gata. Eu me acho gata sarada da academia quando estou malhando. Eu não me achava gata. Achava barriga bonito por estar gerando e tal aquele ser. Mas era zero um lugar de gata, de poder. Pelo contrário: tive depressão na minha gravidez", contou.

"Mas teve uma coisa que foi louca que foi a tal da testosterona. Por mim, eu transava o dia inteiro. Se meu marido estivesse disponível ali... Obviamente, sem eu fazer grandes esforços (risos)", revelou Thaila, que é casada com Renato Góes desde 2019.

A culinarista Bela Gil, que também estava presente na conversa, concordou com a atriz e admitiu ter passado por algo parecido. "Na primeira gestação, o sexo 'foi mais' um saco", disse ela, referindo-se ao período em que estava grávida de Flor Gil, de 14 anos. "Mas na segunda... Eu não sei o que aconteceu. Eu subia pelas paredes", confessou sobre a gestação de Nino, de 7 .