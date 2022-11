Claudia Raia fala sobre o desenvolvimento de Luca - Reprodução do Instagram

Publicado 16/11/2022 12:22

Rio - Grávida de seis meses, Claudia Raia falou sobre a evolução do filho, que se chamará Luca, durante um bate-papo com os fãs através do Instagram Stories, na manhã desta quarta-feira. A atriz de 55 anos disse que se surpreendeu com o desenvolvimento do primeiro filho com o marido, Jarbas Homem de Mello, após fazer uma ultrassonografia.

"Estou fazendo o que? Um ser humano inteiro. Artérias, baço, fígado. Ontem fui fazer a ultrassonografia morfológica do Luca. Me mostraram a vesícula. Mentira que já fiz a vesícula e nem percebi? Que horas que fiz isso, que não vi? Não sabia que já estava na vesícula. Queria dividir isso com vocês. Vai passando numa rapidez, e de repente tem órgãos todos, e a gente fez sem perceber. É um milagre, não é possível!", disse a artista.

Além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos e Sophia Raia, de 19, frutos de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari.