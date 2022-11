MC Cabelinho conta para os fãs que fez uma vasectomia - Reprodução do Instagram

MC Cabelinho conta para os fãs que fez uma vasectomiaReprodução do Instagram

Publicado 16/11/2022 11:16

Rio - MC Cabelinho, de 26 anos, contou para os fãs, através do Instagram Stories, na manhã desta quarta-feira, que se submeteu a uma 'vasectomia reversível'. O funkeiro, que é namorado da atriz Bella Campos, explicou que fez o procedimento porque está focado no trabalho. Ele, no entanto, deixou claro que pretende ser pai no momento que considerar certo.

"Queria dizer para os meus fãs que fiz uma cirurgia de vasectomia recentemente e estou muito feliz que deu tudo certo. Quero deixar bem claro que posso ser pai quando quiser e por isso optei pela vasectomia reversível. Então, quando eu sentir que for a hora, vou operar de novo e fazer meu little baby. Porém, eu sei onde quero chegar, quero continuar focado no meu trabalho 100% para entregar o melhor para os meus fãs", contou o artista, que explicou o motivo de um tênis de bebê aparecer na imagem.

"Comprei esse tênis, deixei guardado e toda vez que olho para ele imagino uma voz dizendo: 'papai, estou te esperando'. Também estou te esperando filho. Mas deixa eu resolver umas coisas aqui antes. Vou preparar sua chegada, vai ser tudo planejado", ressaltou.