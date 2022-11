Joelma retoma shows após testar negativo para covid-19 - Reprodução do Instagram

16/11/2022

Rio - Joelma, de 48 anos, usou o Instagram, nesta quarta-feira, para tranquilizar os fãs. A cantora revelou que testou negativo para covid-19, após contrair a doença pela quinta vez, disse que se sente ótima e aproveitou para anunciar que retoma sua agenda de shows neste fim de semana.

"Meus babies, passando pra falar pra vocês que estou ótima e negativa da covid-19. Muito obrigada pelas orações e pelo carinho sempre! Estou pronta para os próximos shows, quem eu encontro?", perguntou ela, ao citar as apresentações de Maceió (AL), neste sábado; São Paulo no dia 25 de novembro, Recife (PE), onde gravará o DVD 'Isso é Calypso Tour Brasil', no dia 3 de dezembro, e Salvador (BA), no dia 8 do mês que vem.







Através dos stories, a cantora ainda mostrou que participa da gravação do programa "Altas Horas", apresentado por Serginho Groisman, na TV Globo.