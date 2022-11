Joelma comunica aos fãs que testou positivo para Covid-19 pela quinta vez - Reprodução / Instagram

Publicado 12/11/2022 16:46

Rio - Joelma, de 48 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para avisar aos seguidores que está com Covid-19 pela quinta vez. No Instagram, o primeiro anúncio foi feito pela equipe da cantora, que logo apareceu nos stories para tranquilizar os fãs.

"Pois é, testei positivo pela quinta vez. Inexplicável, não estou nem acreditando nisso!", iniciou a artista. "Pessoal de Alvorada, Tocantins, infelizmente não foi dessa vez...", lamentou, referindo-se à apresentação que faria na noite deste sábado.

"Mas eu estou bem, gente. Diferente de todas as outras vezes que tive Covid, eu estou bem tranquila. um beijo para todos", afirmou a artista.

De acordo com a nota divulgada pela equipe de Joelma, haverá chance do show ocorrer em um outro dia. "O escritório da artista junto a prefeitura de Alvorada estão verificando uma nova possibilidade de data para que o show possa acontecer. Agradecemos o carinho e a compreensão", encerrou o comunicado.