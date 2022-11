Gilberto Gil - Reprodução/Instagram

Publicado 12/11/2022 13:10 | Atualizado 12/11/2022 13:46

Rio - Gilberto Gil retorna aos palcos neste sábado após a morte da amiga Gal Costa. Uma das atrações do "Rock The Mountain", que acontece Petrópolis, na Região Serrana do Rio, o cantor de 80 anos falou, no Instagram, sobre a dificuldade do luto e ressaltou a importância de manter vivo o legado da artista, que faleceu aos 77 anos, na última quarta-feira, em São Paulo.

"Voltar aos palcos depois de uma perda tão profunda é difícil, mas ao mesmo tempo consola pela possibilidade de manter vivo o legado de Gal Costa. Hoje no Rock The Mountain estaremos com o pensamento e o coração repletos pelo amor à querida irmã!", afirmou ele.

O cantor Lulu Santos, a apresentadora Astrid Fontenelle e a jornalista Poliana Abritta demonstraram apoio a Gil. Vários fãs também desejaram força a ele. "Segue firme, Gil!!! Precisamos te ouvir e alimentar o nosso amor por esta estrela de primeira grandeza. Te amo", comentou um internauta. "Ela será uma estrela especial pra iluminar teu show, querido Gil!", disse outro. "Forças, Gil! Nossa Galzinha estará contigo", destacou uma terceira pessoa.