Viúva e filho de Gal se despedem da cantoraLeo Franco/ Agnews

Publicado 11/11/2022 18:39

Rio - O corpo de Gal Costa foi sepultado na tarde desta sexta-feira (11) no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Consolação, região central de São Paulo. O enterro ficou restrito aos familiares e amigos da cantora baiana. Aos 77 anos, Gal Costa faleceu na última quarta-feira de causa ainda não divulgada.

fotogaleria O velório teve início às 9h no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e foi aberto ao público. A despedida da cantora contou com as presenças de Zélia Duncan, Serginho Groisman, Bela Gil, a futura primeira-dama Janja e Maria Gadú. Sophie Charlotte, que interpretou a cantora no filme "Meu Nome é Gal", ainda não lançado, também compareceu ao velório.

Filho único da artista, Gabriel Costa, de 17 anos, chegou ao velório junto de Wilma Petrillo, viúva da artista, por volta das 10h. O último álbum de Gal Costa, intitulado "A Pele do Futuro", foi inspirado no gosto musical do rapaz.

O velório terminou às 15h e as bandeiras de São Paulo e da Bahia foram colocadas em cima do caixão. O Corpo de Bombeiros de São Paulo fez a escolta até o Cemitério da Ordem Terceira do Carmo. Gilberto Gil e Caetano Veloso não conseguiram participar do velório, mas estiveram no sepultamento da artista.



Trajetória

Musa dos anos 1970 e do movimento tropicalista, a ousadia e originalidade de Gal Costa marcaram toda uma geração. A cantora se destacava por seus modelitos, que transitavam por vários estilos: desde o hippie dos anos 1960, passando pelos looks justíssimos da época da Tropicália. Ao longo de sua carreira, Gal lançou 43 álbuns, 12 DVDs e participou de 16 especiais na televisão. A artista foi indicada cinco vezes ao Grammy Latino e venceu o Prêmio da Música Brasileira, em 2016, na categoria melhor cantora.