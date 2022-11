Nas redes sociais, Isabella Scherer diz que está com rotavírus - Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, Isabella Scherer diz que está com rotavírusReprodução / Instagram

Publicado 12/11/2022 19:33

Rio - Isabella Scherer usou as redes sociais, neste sábado, para falar com os seguidores sobre a possibilidade de estar com rotavírus. No Instagram, a influenciadora afirmou que acredita ter se contaminado através do contato as fezes dos filhos, Mel e Bento, que acabaram de se vacinar contra a doença.

fotogaleria

"Eu achei que fosse ressaca. Estava achando estranho. Tudo bem, bebi um pouco de sakê naquele dia, mostrei tudo. Para quem não acompanhou, depois testei o álcool no leite [por conta da amamentação]", iniciou Isabella, que é filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. "Achei que tinha sido um pouco de ressaca, mas achei estranha a dinâmica, porque acordei bem e fui ficando ruim ao longo do dia", acrescentou.

Na sequência, a influencer revelou suas suspeitas aos internautas e explicou o motivo de, supostamente, estar com a doença. "Acho que é rotavírus, porque as crianças tomaram vacina, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode acabar pegando pelas fezes deles quando troca a fralda. A gente toma o maior cuidado do mundo, mas acho que peguei. Comecei a ficar muito enjoada, e com muita cólica. Mas nada aconteceu além de diarreia, por enquanto", disse.

Por fim, Isabella tranquilizou os fãs e afirmou que já melhorou um pouco, mesmo que o mal-estar persista. "Tive febre, tomei remédio para enjoo. Estou melhor, mas ainda estou... Dá para ver que a flora intestinal está zoada", contou, acrescentando na legenda: "Flora intestinal de centavos".