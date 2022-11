Deborah Secco curte dia de sol em praia do Rio; veja as fotos

Rio - Deborah Secco renovou o bronzeado na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste sábbado. Com um biquíni bem pequeno, a atriz de 42 anos exibiu toda sua beleza e boa forma no local. A barriga sarada e o bumbum empinadinho da artista chamaram a atenção. Na ocasião, ela ainda se refrescou no mar.

E por falar em Deborah, a esposa de Hugo Moura e mamãe de Maria Flor estará no "Tá Na Copa", programa que contará com os apresentadores Igor Rodrigues e Magno Navarro e o ex-atacante Aloísio Chulapa. A ideia da atração, que irá ao ar todos os dias, de 22h30 às 23h, é levar análise dos jogos do dia na Copa com uma pegada mais bem humorada.

"Para mim, foi uma surpresa receber esse convite. Vai ser muito legal. É uma época do ano em que o pessoal vive a Copa do Mundo intensamente. Todo mundo vira entendedor de futebol, e eu nunca fui diferente disso. Será bastante divertido", adiantou a atriz.

Relatar erro