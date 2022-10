Deborah Secco - Reprodução do Instgaram

Publicado 07/10/2022 12:37

Rio - O SporTV anunciou, nesta sexta-feira, mais uma novidade para sua programação durante a Copa do Mundo. A atriz Deborah Secco estará diariamente no "Tá Na Copa", programa do canal do Grupo Globo que contará com os apresentadores Igor Rodrigues e Magno Navarro e o ex-atacante Aloísio Chulapa.

Deborah se mostrou feliz com a oportunidade e animada para trabalhar ao lado de Chulapa, de quem é amiga.

"Para mim, foi uma surpresa receber esse convite. Vai ser muito legal. É uma época do ano em que o pessoal vive a Copa do Mundo intensamente. Todo mundo vira entendedor de futebol, e eu nunca fui diferente disso. Será bastante divertido", disse a atriz.

"Eu lembro muito da Copa de 1994, que foi a primeira que assisti intensamente. As Copas me tornam uma entendedora nata de futebol. Sempre fui dessas que gostam de palpitar, opinar, apesar de não entender muito (risos). Acho que agora poderei fazer isso publicamente. Será muito legal", completou.



O "Tá Na Copa" irá ao ar todos os dias, de 22h30 às 23h. A ideia do programa é levar análise dos jogos do dia na Copa com uma pegada mais bem humorada.